HAK-İŞ 100 bin fidanla geleceğe nefes oldu

HAK-İŞ’in, Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” projesinde toprakla buluşturduğu fidan sayısı 100 bine ulaştı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından, kampanyaya verdiğimiz destek dolayısıyla HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a hitaben bir teşekkür belgesi gönderildi.

Genel Başkan Mahmut Arslan’a hitaben gönderilen teşekkür belgesinde, "Bugünün ve gelecek nesillerin, daha yeşil ortamlarda yaşaması ve sağlıklı nesiller yetişmesine imkân sağlamak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geleceğe Nefes” Ağaçlandırma Projesi kapsamında, HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Hizmet-İş Sendikamızın katkılarıyla ülkemizin değişik illerinde 100.000 adet fidan dikilmiştir. Ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkı sağladığınız ve Geleceğe Nefes olduğunuz için teşekkür ederiz” denildi.

Arslan, HAK-İŞ olarak, yanan ormanların yerine yenilerinin oluşturulması ve daha yeşil bir gelecek için yapılan her ziyaret ve etkinliklerde hediye yerine fidan sertifikası takdim ettiklerini hatırlattı. Orman Genel Müdürlüğü’nün yanan orman alanlarının yeniden eski haline kavuşması için yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına her zaman destek olacaklarını belirten Arslan, yeni Orman alanlarının oluşturulmasında katkıları dolayısıyla HAK-İŞ teşkilatına teşekkür etti.