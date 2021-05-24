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Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, trafik çilesi başladı
21 Mayıs Cuma saat 21.00’da başlayan bu sabah 05.00’da sona 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik hareketliliği yaşanmaya başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 49 olduğu öğrenildi.
Çevre 24.05.2021, 07:49
21 Mayıs Cuma saat 21.00’da başlayan bu sabah 05.00’da sona 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik hareketliliği yaşanmaya başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 49 olduğu öğrenildi.
17 Mayıs - 1 Haziran arasında geçerli olan “Kademeli Normalleşme” sürecinin ilk hafta sonu kısıtlaması bu sabah 05.00’da sona erdi. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle mesaiye başlayacak olan İstanbullular evlerinden yollara çıkarak trafik hareketliliği oluşturdular.56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğunun yüzde 49 olduğu görüldü.