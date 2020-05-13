HAFTA SONU İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamasında, ülkemİze batıdan çöl tozlarının geleceğini, hafta sonuna kadar çöl tozlarının ülke genelinde etkili olacağını söyledi.

MİLYONLARCA TON TOZ FARKLI KITALARA DAĞILDI

Yapılan açıklamada, bu tozun doğada var olan düzenin bir sonucu olduğu bildirildi ve bunun normal bir olay olduğuna yer verildi.

Her yıl rüzgar ve fırtınaların etkisi ile milyonlarca ton toz , farklı kıtalara doğru hareket ediyor.

TÜRKİYE'YE DOĞRU GELİYOR

Yapılan açıklamada, ülkemizin Akdeniz üzerinden yüksek basınç etkisi altında olduğu , çöl tozlarının ülkemizde bahar aylarında sık görüldüğü bildirildi. Çöl tozlarının sahradan yola çıktığını , İtalya 'ya , buradan da Yunanistan 'a geldiğinin belirtildiği açıklamada, tozların bu hafta Türkiye 'ye geleceği bildirildi.

Aç.ıklamada çöl tozlarının hafta sonuna kadar ülke genelinde etkili olacağına , özellikle güney kesimlerde çok daha fazla görüleceğine yer verildi.

BİTKİLERE FAYDALI

Açıklamada atmosferin yer yer kızıl olacağı bildirilirken tozların orman ve denizlerdeki canlı yaşamına olumlu etki edeceğine yer verildi.