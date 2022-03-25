Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul gelecek hafta 18-20 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Tahmin raporuna göre perşembe, cuma ve cumartesi ülke genelinde sıcaklıklar düşük seyredecek. Tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken İstanbul’da en yüksek sıcaklık 15 dereceye kadar çıkacak.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

25 MART CUMA

26 MART CUMARTESİ

27 MART PAZAR

28 MART PAZARTESİ

29 MART SALI