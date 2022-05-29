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Güzelkent sahilinde görülen sarıya dönük tabaka araştırılıyor

Sinop’un Türkeli ilçesi Güzelkent köyü sahilinde son günlerde görülen sarıya dönük tabakanın nedeni, alınan numunelerden çıkan sonuçla belli olacak.

Çevre 29.05.2022, 14:36
Güzelkent sahilinde görülen sarıya dönük tabaka araştırılıyor

Sinop’un Türkeli ilçesi Güzelkent köyü sahilinde son günlerde görülen sarıya dönük tabakanın nedeni, alınan numunelerden çıkan sonuçla belli olacak.

Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, "Sahilimizde kıyıya vuran bu atıkları İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze bildirdik. Büyük ihtimal mevsimsel polen tozu olduğu öngörülüyor. Her ihtimale karşı yarın numune alınacak. Numune alınıp sonuçlanana kadar denizle temas edilmemesi tüm halkımıza önemle duyurulur" diye konuştu.

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