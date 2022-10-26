Güzeldere Şelalesi’nde sonbahar

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte, sararan ağaçların arasında gürül gürül akan Güzeldere şelalesi seyrine doyulmaz bir güzellik oluşturuyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şelale havadan görüntülendi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Yaylasıyla aynı ismi taşıyan şelale etrafını çevreleyen ormanların sonbaharda büründüğü renk çeşitliliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, 120 metre yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Elmacık Dağına uzanan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarını taşıyor.?Şelale, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor. Öte yandan kartpostallık görüntülerin şelale dronla havadan görüntülendi.