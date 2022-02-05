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Güzel havayı fırsat bilip İstanbul’un arka bahçesine akın ettiler

Gölü, doğası ve yeşiliyle eşsiz güzellikleri içinde barındıran Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kış ayının ortasında adeta bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Karın ardından artan sıcaklıkları fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler Sapanca Sahiline akın etti.

Çevre 05.02.2022, 16:29
Güzel havayı fırsat bilip İstanbul’un arka bahçesine akın ettiler

Gölü, doğası ve yeşiliyle eşsiz güzellikleri içinde barındıran Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kış ayının ortasında adeta bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Karın ardından artan sıcaklıkları fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler Sapanca Sahiline akın etti.

Sakarya’da eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca Gölü, İstanbul’a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, son dönemde Arap turistlerle yakaladığı cazibeyle en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında Sakarya’da termometreler 12 dereceyi gösterdi. Adeta yazdan kalma birgünün yaşandığı Sapanca Sahilinde yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonu ve güneşli havayı fırsat bilen yerli, yabancı turistler Sapanca Sahili’nin yolunu tuttu.

“Şubat ayında bu kadar insanı görmeyi beklemiyordum”

İstanbul’dan Sapanca’ya ilk defa geldiğini belirten İremnur Yılmaz, “İstanbul’dan geliyoruz, hafta sonunu değerlendirmek için Sapanca ilçesinde bungalov kiraladık. Şansımıza da hava çok güzel. Geçen hafta biliyorsunuz kar yağışı, fırtına vardı şimdi ise güneşin tadını çıkartıyoruz. Burada göl manzarası eşliğinde yürüyüşümüzü yaptık. Ben ilk defa geliyorum ve bu kadar insanı Şubat ayında görmeyi beklemiyordum. Büyük ihtimalle hem hafta sonu olması hem de güneşli olması insanları dışarıya çıkmaya yöneltti. Biliyorsunuz vatandaşlarımızın çoğu kar ve hava şartları sebebiyle evlerinde kapanmıştı, şimdi herkes kendisini dışarı atmış kalabalık burası, gayet güzel bir hava ve ortam var mutluyuz” dedi.

“Hüzünden sonraki mutluluk gibi bir şey oluyor”

Osman Bodur isimli vatandaş ise, “Mersin’de yaşıyoruz İstanbul’daydık dönüşte Sapanca Gölünü ’de görmek istedik. Çok güzel bahar havası var, hüzünden sonraki mutluluk gibi bir şey oluyor. Yaşadığımız kış şartlarından sonra böyle bir havanın olması çok güzel. Bu kadar kalabalık beklemiyordum işin doğrusu, sakindir diye yoldan çıktık gölün kenarına gidelim dedik ama baya kalabalık” diye konuştu.

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