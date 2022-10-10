Gürsu’da doğa “sıfır atık bilgi sistemi”yle korunacak

Bursa Gürsu Belediyesi, Gürsu’nun çağdaş kent kimliğiyle gelişimini sağlayan hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Gürsu’da, dönüştürülebilir atıkların sağlıklı toplanması ve geri dönüşüm sitemine aktarılması süreçlerinin kontrol altına alınması amacıyla, atık toplayıcıları, “Sıfır Atık Bilgi Sistemi”ne dahil edilerek kayıt altına alınıyor.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce koordine edilecek “Sıfır Atık Bilgi Sistemi” sayesinde, Gürsu Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı olarak çalışacak olan atık toplayıcıları, "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" sahibi olarak ilçede faaliyetlerini sürdürebilecek. Sistemle, Gürsu İlçe genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması, kamu esenliğinin korunması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi de amaçlanıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Atıkların çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüşüm sistemine entegre edilmesi ve kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlamaya yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca hassasiyetle gerçekleştirilen çalışmalarla oluşturulan genelge çerçevesinde Belediyemizce başlattığımız uygulamayla, ilçemizdeki atık toplayıcılarını kayıt altına alarak denetimlerini sağlayacağız. Başlattığımız uygulamayla, herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanları ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ ne dahil ediyoruz. Böylece atıkların toplanmasından yeniden dönüştürüleceği tesislere ulaştırılmasına kadarki süreçlerin sağlıklı denetimini gerçekleştirmiş olacağız. Geleceğin dünyasını bugünden koruyacak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyetle alınan bu önlemlerin uygulanmasına azami önem veriyoruz. Bu bağlamda ilçemizde faaliyet yapan tüm atık toplayıcılarını, ivedilikle Belediyemize başvurarak sisteme kayıt yaptırmalarını bekliyoruz” dedi.

Gürsu’da faaliyette bulunan atık toplayıcılarının ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne dahil olabilmek için Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak gerekli evraklarla sisteme kayıt yaptırması gerekmekte. Gürsu Belediyesi tarafından başvuru süreci tamamlanan atık toplayıcısı, Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek ve "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" sahibi olarak, yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü arttıracak tek tip ve renkte reflektörlü yelekleri ve belirlenecek tasarımla giydirilmiş araçlarıyla, sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, sadece Gürsu sınırlarında faaliyetini sürdürebilecek.

Sistem doğrultusunda; Toplanan atıkları, belediye ve diğer çevre lisanslı atık işleme tesislerine teslim edecek olan atık toplayıcıları, Bakanlığın çevrimiçi sistemine kayıt edilen belgeyi (teslim eden atık toplayıcı, atık türü ve miktarını gösteren) Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ibraz etmekle yükümlü olacak.

Sisteme dahil olmadan faaliyetine devam eden atık toplayıcılarının tespiti için yapılacak Emniyet, Jandarma ve Zabıta denetimleriyle tespit edilen atık toplayıcılarının faaliyetleri engellenecek. Hakkında 2 (iki) kez idari yaptırım yapılacak atık toplayıcısının faaliyetine son verilecek ve bir daha faaliyet izni verilmeyecek.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi’nin işletilmesine yönelik, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın da katılımıyla, gerçekleştirilen toplantıda, atık toplayıcılarının kayıt altına alınması ve sistemin işleyişine ilişkin süreçler görüşüldü.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Devrim Turan Teke, Gürsu’daki atık toplayıcılarının sisteme dahil olmak için Müdürlüğe bir an önce başvuru yapmaları gerektiğini vurgulayarak, başvuru yapmayanlarla ilgili cezai sürecin işletileceğini belirtti.