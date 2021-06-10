Günlük 1.3 milyona kiralanan uçaklar gelmedi, ormanlarımız alev alev yanıyor

Türkiye günlerdir orman yangını haberleriyle sarsılıyor. Kuraklık nedeniyle yurdun dört bir köşesinde peş peşe yangınlar çıkıyor. Antalya’da, Datça’da, Artvin’de, Manisa’da, Mersin’de, Osmaniye’de, Pamukkale’de, İzmir’de ormanlar alev alev yanıyor. Elazığ’daki yangın 5-6 gündür devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri karadan canla başla tek bir ağaç yanmasın diye olağanüstü mücadele veriyor. Ancak mücadelede son on gündür tüm çabaya rağmen istenen başarı yakalanamıyor. Yangınlar günlerce sürüyor, yüzlerce hektar orman kül oluyor, ağaçlarla birlikte binlerce canlı hayatını kaybediyor.

Başarısızlığın nedenini SÖZCÜ ortaya çıkardı. Sorun, orman yangınlarıyla mücadelede tüm dünyada en büyük koz olarak kullanılan yangın uçaklarının olmamasıydı. Orman Bakanlığı ihaleye çıkmış, dünyanın en pahalı kiralamalarından birini yaparak günlüğü 1.3 milyon liraya 3 uçak kiralamıştı. Ancak sözleşmeye göre 1 Haziran'da işbaşı yapması gereken Beriev 200 tipi uçaklar Türkiye'ye gelmedi.

Sözleşmeye göre uçakların 1 Haziran’da Türkiye’de olması gerekiyor.

ORMAN BAKANLIĞI SESSİZ

Orman Bakanlığı ısrarlı sorularımıza rağmen yangın söndürme uçaklarının neden işbaşı yapmadığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Konuyu yakından takip eden sektör uzmanları, geçtiğimiz yıl CMC adlı şirket vasıtasıyla kiralanan 2 uçağın parasının ödenmemesi nedeniyle uçakların gönderilmediğini iddia ediyor. Buna göre geçtiğimiz yılki ödeme yapılmadan uçaklar Türkiye'ye gelmeyecek.

SORUN 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

30 yılı aşkın süredir orman yangınlarıyla mücadelede dünyada takdirle izlenen Türkiye 3 yıldır Orman Bakanlığı'nın tavrı nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. Meselenin kökeninde Türk Hava Kurumu'nun eski yönetimiyle, AKP iktidarı arasındaki uyuşmazlık yatıyor.

Önceki dönemlerde yönetimle AKP iktidarı arasında yaşanan sıkıntılar üzerine asırlık Türk Hava Kurumu'na AKP'li eski Bakan Cenap Aşçı kayyum atandı. Ancak Orman Bakanlığı'nın THK uçaklarını kullanmama inadı bitmedi.

Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 Bombardier yangın söndürme uçakları uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında başarıyla hizmet etti.



BAKIMI YAPILMIŞ, 7-8 YIL PARÇA GARANTİLİ 6 UÇAK HANGARDA ÇÜRÜYOR

Türk Hava Kurumu'nun bakımları yapılmış, 7-8 yıl parça garantisi bulunan, uçuşa hazır 6 uçağını ihalelere sokmayan Orman Bakanlığı yurt dışından uçak tedarik etmekte de sınıfta kaldı.

THK çekişmesi nedeniyle 2019 orman yangını sezonunu uçaksız geçiren ve binlerce hektar ormanı bu nedenle kül olan Türkiye, 2020 yılında 4 uçak için ihale açtı ancak 2 uçak bulabildi ve bu nedenle binlerce hektar ormanı kül oldu.

THK’nın 6 CL-215 uçağı bakımları yapılmış halde Etimesgut’taki hangarda bekletiliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ: “5 GÜNDE 897 YANGINDA 1077 HEKTAR YANDI”

Günlüğü 1.3 milyon liraya kiralanan 3 Rus uçağı 9 gündür ortada yok. 9 günde ne kadar orman ve can kaybedildiği henüz açıklanmadı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, 5 Haziran’da yaptığı açıklama tablonun ne kadar ağır olduğunu ortaya koyuyor:

“Bu yıl haziran ayı itibarıyla Türkiye’de 897 yangın meydana geldi. Bir kıyaslama yaparsak 2018 yılı haziran ayına kadar 377 yangın çıkıyorken, bu yılın haziran ayında bu sayı 897 oldu. Bu artışların en büyük sebeplerinden bir tanesi havaların daha kurak olmasıdır. 2018 yılında 377 yangında 1077 hektar alan yanmışken, bu yıl 897 yangında 1013 hektar alan yandı.”

Uçakların ne zaman geleceği, çok daha büyük bir yangın olursa nasıl müdahale edileceği bilinmiyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli…