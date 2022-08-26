Günlerdir park halinde olan otomobilin motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

Karabük’te uzun zamandır park halinde bulunan otomobilin motor kısmına giren yavru kedi 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay KARDEMİR girişindeki minibüs durağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün uzun süredir park halinde bıraktığı 78 AAP 192 plakalı otomobilin motor kısmına yavru kedi girdi. Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen, bölgeden geçtiği sırada kedi sesini duyması üzerine yanındaki durumu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yavru kediyi otomobilin motorundan çıkarmak için sürücüye ulaşmaya çalıştı. İl dışında olduğu belirlenen sürücünün anahtarı ulaştıramaması üzerine ekiplerin ve vatandaşların 3 saatlik uğraşının ardından yavru kedi mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Ancak kedi bu sefer ekiplerden kaçarak arkada bulunan başka bir otomobilin motor kısmına girdi. Kendi imkanı ile çıkan kedi ekipler tarafından yakalandı.

Yavru kedi Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen’e teslim edildi. Gülen, gazetecilere yaptığı açıklamada kedi sesini duyduktan sonra arabasını park ettiğini ve yardım istediğini söyledi.