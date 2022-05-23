Güngören’de iki gün süren su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi. İSKİ’nin cumartesi günü başladığı hat değiştirme çalışmaları nedeniyle kesilen su, oluşan arızalar nedeniyle ancak pazartesi öğleden sonra verilebildi. Duruma isyan eden bir vatandaş ise, “Perişan olduk neredeyse bitlenecektik” dedi.

İSKİ, cumartesi günü saat 22.00’de hat değiştirme çalışmalarına başladı. Çalışmalar nedeniyle Güngören ilçesinde planlı olarak su kesintisi yapıldı. Ancak hat değişimi sırasında yaşanan arızalar nedeniyle su kesintisinin süresi sürekli uzadı. Vatandaşlar İSKİ ile iletişim kurduklarında suyun ilerleyen saatlerde geleceği söylenirken, bu durum vatandaşları isyan ettirdi. İSKİ tarafından yapılan son açıklamanın ardından pazartesi öğle saatlerinden itibaren evlere ve dükkanlara su verilmeye başlandı.

İSKİ özür diledi

İSKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Çalışmaların bugün saat 17.00’ye kadar tamamlanarak problemin çözüleceği öngörülmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi.

“Perişan olduk neredeyse bitlenecektik”

Güngören’de yaşayan ve berberlik yapan Ferhat Tatlı, “Sular cumartesi akşamı gitti, pazartesi öğlen geldi. Çok mağdur olduk. Arıyoruz yetkililere ulaşamıyoruz. Bant kaydı çıkıyor. Sabah 10.00’da gelecek diyor, sonra arıyoruz sabah 10’da, akşam 7’de gelecek diyorlar. Bayağı mağdur olduk. Müşterilerin saçını yıkayamadık. Arayanlar oluyor su yok şu anda, sonra gelin diyoruz. Onlar da şaşırıyor. Güngören’de daha önce böyle bir şey olmadı. İlk defa iki buçuk gün su kesikti. Suların sadece 12 saat kesileceğini söylediler. Biz de ona göre suyumuzu ayırdık. Evimizde falan mağdur olduk. Tuvaletler konusunda, bulaşıklar falan bayağı perişan olduk neredeyse bitlenecektik. Sucular da pazar günü çalışmıyordu aksine. Dışarıdan su temin ettik, 5 litrelik sulardan aldık. Elimizi saçımızı o sularla yıkadık. Bu mağduriyetimizi kim giderecek. Onlar bir gün faturayı geç ödesek ceza kesiyor” diye konuştu.

“Su mağduriyeti berbat bir şey”

Bir başka mahalle sakini ise, “Pazar günü hiç yoktu. Pazartesi gelmiş. Su mağduriyeti berbat bir şey, zaten birikim de yapmıyorsun çeşmeler de akmıyor. Elini yıkayamıyorsun, tuvalete gidemiyorsun, duş alamıyorsun. Hakikaten çok zor. Bulaşık makinesi çalışmıyor, çamaşır varsa yıkayamıyorsun. Biz sorarsak 5’te gelecek diyor ama hangi 5 dediği, 7-8 saat daha koy üstüne” şeklinde konuştu.

Su kesintisine hazırlıklı olduğunu söyleyen Sevgi Toraman, “Bugün geldi sular, fazla sıkıntı çekmedik. Sularımız vardı, hazırlıklıydık. Sularımız şimdi de geldi bir sıkıntı yok. Sabah geldi sular, bir çamur gibi aktı şimdi normal akıyor” şeklinde konuştu.