Güneydoğu’nun tek kayak merkezinde sezon açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek sınırları içerisinde bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi, yağan kar ile birlikte sezonu açtı. İlk haftada merkez yoğun ilgi gördü.

Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Uludağ’ı olarak isimlendirilen Karacadağ Kayak Merkezi, kar kalınlığının 35 santime ulaşmasıyla birlikte sezonu açtı. Diyarbakır, Mardin, Batman, Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden ziyaretçi akınına uğrayan kayak merkezinde vatandaşlar doyasıya kayarak eğleniyor, kar üstünde mangal yaparak, halay eşliğinde oyun oynuyor. Profesyonel kayakçıları aratmayan gençler ve yöresel kıyafetli vatandaşlar, pistte âdete şov yapıyor.

Geçen sene pandemi ve yeteri kadar kar yağışının olmamasından dolayı sezonu açamadıklarını, bu yıl zamanında sezonun açıldığını belirten Kayak Merkezi sorumlusu Orhan Atilla, ”Bu yıl sezonun iyi gideceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki hafta güzel bir yağış geliyor, kar kalınlığı daha da artacak ve Mart ayına kadar bu sezonumuz açık kalacak. Geçen yıl sezonumuz açılmadı, kayak severler sezonun açılmasını dört gözle bekliyordu. Bu sene yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Yeni tesisler kurulacak

Çok sayıda ziyaretçi geldiğini ve artık merkezin kaldıramadığını belirten Atilla, ”Karacadağ Kayak Merkezi Güneydoğu’da tek kayak merkezidir, bundan dolayı çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi geliyor ve bu yoğunluğu artık kaldıramıyor. Gelecek yıl burada bir otel ve tesisin genişletme çalışması yapılacak, bunun projesi ve ihale kısımları tamamlandı, gelecek yıl daha iyi bir tesisle hizmet veremeye başlayacağız" dedi

Viranşehir’den ilk kez Kayak merkezine ailesiyle birlikte geldiğini belirten Arzu Karadağ, ”Çok güzel, muhteşem bir yer. Böyle bir şeyi Güneydoğu’da beklemiyordum, ilk defa gelmeme rağmen çok beğendim, herkesin gelip görmesi gereken bir yer” diye konuştu.

Daha önce kayak merkezini çok duyduğunu ama gelme fırsatı bulamadığın söyleyen Mustafa Çakmak, "Geldim çok güzel ve çok beğendim, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda insan geliyor, böyle tahmin etmiyordum” dedi

Kayak merkezine 3 yıldır sürekli geldiğini söyleyen Mevlüt Taze, "Buraya sezon başladıktan sonra en az 2 ayda bir geliyor ve kayıyorum, çok beğeniyorum” dedi.

Ziyaretçilerden Mehmet Halit Olgun da çok güzel bir yer ve aktivite olduğunu ve herkesin gelip görmesi gerektiğini belirtti.