Güney Kore’de kartpostallık görüntüler oluştu

Güney Kore’de etkili olan kar yağışının ardından başkent Seul başta olmak üzere birçok kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Güney Kore’nin birçok bölgesi etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 itibarıyla Seul Ulusal Başkent Bölgesi’nin kuzey bölgelerinde 2-3 santimetre kar kalınlığına ulaşıldığı belirtildi. Başkent Seul’de 1.1 santimetre, Dangjin kentinde 6 santimetre, Gyeonggi eyaletindeki Hwaseong kentinde 3.9 santimetre ve Gangwon eyaletindeki Yanggu kentinde de 3.8 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. Kar yağışının, Seul Ulusal Başkent Bölgesi’nde bu gece itibarıyla etkisini yitirmesi bekleniyor.