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Güneşli havayı gören vatandaşlar soluğu parklarda aldı

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı.

Çevre 07.04.2021, 18:30
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Güneşli havayı gören vatandaşlar soluğu parklarda aldı

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da güneşli havanın rehavetine kapılan vatandaşlar soluğu parklarda aldı.

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da vatandaşlar, güneşli havanın rehavetine kapılarak korona virüsü unuttu. Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi ve Kent Park’ta kimi vatandaş, çimlerin üzerinde oturarak piknik yaparken kimi vatandaş ise arkadaşlarıyla top oynadı. Çocuklarını parklara getiren aileler de yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüldü. Güzel havanın tadını çıkarmak için ailesiyle parka gelen vatandaşlar, salgının bir an önce bitmesini arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmek istediklerini belirtti.
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