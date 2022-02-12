Güneşli bir günde Uzungöl’den kar manzaraları

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl, beyaz örtüsü ile misafirlerini cezbediyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan soğuklar sonrası kısmen buz tuttu. Yazın yeşili, kışın ise beyaz doğal görüntüsü ile yerli yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl doyumsuz manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar farklı bir güzelliğe bürünen Uzungöl’de bol bol fotoğraf çektirirken, pandemi, kar ve soğuk havaya rağmen turizm merkezi Uzungöl ilgi çekmeye devam ediyor.