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Güneşe aldırmayın! Sağanak yağış geliyor...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Çevre 04.04.2022, 09:34 04.04.2022, 10:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteorolojinin 4 Nisan verilerine göre Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava dalgasının İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu’da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 24
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
- Antalya: Parçalı bulutlu 23
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
- Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24