Güneşe aldırmayın! Sağanak yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteorolojinin 4 Nisan verilerine göre Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava dalgasının İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu’da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: