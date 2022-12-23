Güneş enerjisine ilgi 2022'de yüzde 30 arttı

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerden dolayı ortaya çıkan enerji krizinin gün geçtikçe büyümesiyle birlikte elektrik fiyatları da yükseliyor. Statista’nın açıkladığı verilere göre vergiler dahil olmak üzere vatandaşların elektrik için en çok ücret ödediği ülkelerinde başında Danimarka ve Almanya gelirken, sıralamayı İspanya, İngiltere ve İtalya takip ediyor. Altyapı, coğrafya ve politik hususlara bağlı olarak elektrik fiyatlarının yükünden arınmak, bunun yanı sıra sürdürülebilir ve ferah bir yaşam oluşturmak isteyenler ise çözümü güneş enerjisi panellerinde buldu. Bağımsız enerji danışmanlık şirketi Piagrid.com’un analizi internette güneş enerjisi için yapılan aramaların 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Güneş enerjisine duyulan ilgi bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 arttı



Enerji fiyatlarının birçok ülkede yüksek seviyelerde seyretmesi, hem tüketicileri hem de sanayicileri sürdürülebilir bir kaynak olan güneş enerjisine yönlendiriyor. Piagrid.com’un araştırmasından edinilen bilgilerden hareketle 2022’de güneş enerjisine duyulan ilginin bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 arttığı ve bu konuyu araştıranlar arasında konut çatısını değerlendirmek için güneş enerjisi hakkında bilgi almak isteyenlerin yüzde 40 ile en büyük paya sahip olduğu kaydediliyor. Sıralamayı yüzde 38 ile arazisini güneş santraline çevirmek isteyenler takip ederken, en çok araştırılan konuların başında ise enerji destek ve teşvikleri ile ev için güneş paneli fiyatları yer alıyor. Güneş panellerine ilişkin talepte konutları ve güneş tarlası oluşturmak isteyen yatırımcıları yüzde 15 pay ile KOBİ ve sanayiler, yüzde 6 pay ile de tarım ve hayvancılık işletmecileri takip ediyor.



“Enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız şart”

Tüketicilerin güneş panellerine ilgisi yüksek olsa da artan fiyatların tüketiciyi düşündürdüğünü ve harekete geçmek konusunda yavaşlattığını belirten Piagrid.com Kurucusu Dr. Gökçe Tekin Turhan, konuya dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Enerji tedariki ve fiyatları hakkında ülkemize mercek tuttuğumuzda, globaldekine benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Türkiye'nin dış ticaret açığındaki en büyük kalemin enerji olduğunu görüyoruz. Bu açığın kapatılabilmesi için enerji konusunda kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelmemiz gerekiyor.”

2022’deki güneş enerjisi teşvik paketleri talepleri 2 kat artırdı.

Hizmetlerine henüz başlamış bir şirket olmalarına rağmen, şirketlerini internet aramalarında bulan kişi ve kurumlardan yoğun talep aldıklarının altını çizen Dr. Gökçe Tekin Turhan, “Şu an güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında tüketici talebinin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Bu kişilerin bir kısmı yüksek elektrik faturalarının yükünden arınmak isterken, bir kısmı da güneş enerjisini bir yatırım fırsatı olarak görüyor. Fırsat niteliği taşıyan bu taleplerin yatırıma dönüşmesi için daha kolay ve ucuz finansman seçenekleri ve desteklerin sağlanması kritik. Örneğin şubat ve mart aylarında hayata geçen teşvik uygulamaları güneş enerjisine olan taleplerde yaklaşık 2 kat artış yaşanmasına vesile oldu. Yeni teşvik paketlerinin oluşturularak aksiyon alınması yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracaktır.” dedi.