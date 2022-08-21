Güneş altında mesai zorlu ama hasat ’tatlı’

Elazığ’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, arıcıların maske içerisinde zorlu mesaisi sürüyor. Tatlı bir hasat için güneşin alında alın teri döken arıcılar, bir yıllık emekleri için yoğun mesai harcıyor.

Elazığ’da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi herkes gibi arıcıları da etkiliyor. Bal sağımının devam etmesi ile arıcılar neredeyse tüm gününü kovanların başında geçiriyor. Güneş altında ve maske içerisinde çalışan arıcılar, bir yılın emeği almak için zorlu bir mesai harcıyor. Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken bu, maske içerisinde ve güneşin anlında daha artıyor. Tatlı bir hasat için güneşin alında alın ter içerisinde kalan arıcılar, işini severek yapıyor.

Sabah gelip 7-8 saat kovanların içerisinde kaldıklarını belirten arıcı Levent Kenkül, “Bu sıcakta maske giyiyoruz. Burada hava alacağımız bir yer yok. Çünkü arı rahat bırakmıyor. Maske ve kıyafetin içerisinde arının bakımını, sağımını yapıyoruz. 45 dereceye kadar buluyor. Arının içerisinden çıktığımız zaman sanki banyo yapmış gibiyiz. Ama yapacak bir şey yok işimiz bu. Bunu işin en iyisini yapmak istiyorsak çok çalışmamız lazım. Onu da yapıyoruz. Ama sıcak bizi bayağı yoruyor” dedi.

Bölgede bal sağımının Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirildiğini aktaran Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay, “Ağustos ayı da bu bölgede özellikle sıcakların en yüksek seviyelerde yaşandığı bir ay olmaktadır. Özellikle arıcılarımız sabah başlayıp akşama kadar 45 dereceyi bulan sıcaklarda bu maskenin altında çalışmak zorunda kalıyor. Onları bu sıcakta heyecan ve şevkle çalıştıran şey vardır, oda bu mesleği severek yapmalarıdır. Çünkü normal koşullarda bu maskenin altında bu koşullarda ve sıcaklıkta bir kişiyi arılığa bıraktığınız zaman inanın bu kadar süre kalması mümkün değil. Çok ciddi bir su sarfiyatı söz konusu. Arıcılarımız bunu yaparken hep umut ve ümit içerisinde” diye konuştu.