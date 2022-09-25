Güneş açtı, karlı zirveler ortaya çıktı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir kaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Bu sabah ise bölgede bulutların dağılması ve güneş açması ile birlikte karlı zirveler ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı dün gündüz ve akşam etkili oldu. Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Artvin’in yüksek yaylalarına ve zirvelerine Eylül ayının son günlerinde kar yağdı. Kar yağışının ardından sabah saatlerinden itibaren bölgede bulutlar dağılması ve güneşin çıkması ile birlikte karlı zirveler ortaya çıktı. Trabzon’un turizm merkezi Uzungöl’ün yüksek kesimleri ile Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin Avusor Yaylası’nda karlı zirveler kendini gösterirken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayla sakinleri zor anlar yaşadı. Avusor Yaylası’nda bulunan yaylacılardan Muhammet Kesici "Bu yıl geçen yıllara göre erken kar yağdı. Beklemediğimiz bir kar yağışı oldu. Sabah uyandığımızda bu güzel manzarayla karşılaştık. Yayla havası bize göç vakti geldiğini hatırlattı. Bizde göç hazırlıklarına başladık" dedi.

Bölgede sıcaklıkların bugünden itibaren tekrar artmaya başlayacağı öğrenildi.