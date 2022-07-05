Gümüşhane’yi temmuz ayında don vurdu

Son günlerde gece-gündüz sıcaklık farkının 20 dereceyi aştığı Gümüşhane’de nadir görülen bir doğa olayı yaşandı ve Şiran ilçesinde bazı ürünleri temmuz ayında don vurdu.

Bazı yüksek noktalarında hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye kadar yaklaştığı Gümüşhane’de temmuz ayında don hadisesi yaşandı. Şiran ilçesinin özellikle dere yatağına yakın yerlerine ekilen kabak, fasulye, mısır ve patates bitkilerinin fidanlarını don vurdu. Don etkisiyle yaprakların simsiyah kesildiği tarlalarda üreticiler yaşadıkları ilginç durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Üreticiler temmuz ayında olunmasına rağmen özellikle geceleri ciddi bir soğuk havaya maruz kaldıklarını fakat ilk defa don nedeniyle ürünlerinin hasar gördüğünü ifade etti.

Yüksek yerlerden ziyade dere kenarındaki alanlarda lokal olarak gerçekleşen don olayının yaşanmasının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 Temmuz günü Şiran ilçesinde en yüksek sıcaklık 23,8 derece, gece en düşük sıcaklık ise 5,7 olarak kayıtlara geçti.