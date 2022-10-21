Gümüşhane’nin yükseklerinde kar yağışı

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde gece gerçekleşen kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Son günlerde aralıklı etkili yağmur yağışının hüküm sürdüğü Gümüşhane’de hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı gerçekleşti.

Kentin 2 bin metreden yüksek hemen hemen her noktasında gerçekleşen yağış bazı alçak kesimlerde yeni yeni başlarken gün boyu etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Gümüşhane’de yüksek kesimlerde sıfırın altına düşerken yağış nedeniyle hafif zirai don riskinin oluştuğu Gümüşhane’de üreticilerin bu konuda dikkatli ve tedbirleri olmaları istendi.