Gümüşhane’nin yüksek kesimleri 19 Mayıs’ta beyaza büründü

Gümüşhane’de havaların aşırı soğumasıyla birlikte yüksek kesimler yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Özellikle Kürtün ve Torul ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından başta Kazıkbeli, Erikbeli, Güvende ve Çeğel yaylaları olmak üzere Camiboğazı, Zigana’nın yüksek kesimleri yeniden beyaz örtüyle buluştu. Alçak kesimlerde yağmur yağışının yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kar yağışına dönerken, yaylalarda yaşayan vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Kar yağışı nedeniyle alçak kesimlerde de zirai don tehdidi baş gösterirken yağışın etkisini bu gece boyunca devam ettirmesi bekleniyor.