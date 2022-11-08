Gümüşhane’nin sonbahar güzellikleri havadan görüntülendi

Tarihi İpek yolu üzerinde yaylalar diyarı olarak bilinen ve 2 bin metre üzerinde sayısız sarp dağları, kendine özgü coğrafyasıyla her mevsim etkileyici görüntüler sunan Gümüşhane coğrafyası sonbahar mevsimiyle birlikte renkten renge bürünürken, bölgenin güzellikleri havadan görüntülendi.

Gümüşhane’nin güzellikleri görmek, temiz havasını solumak, sıradışı coğrafyasını keşfetmek için Samsun’dan Gümüşhane’ye gelen SAMDOST ekibi bölgenin güzelliklerini havadan görüntüledi. Ekibin ilk durağı Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı ve Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı oldu. Daha sonra Karaca Mağarasını ziyaret eden ve Limni Gölü Tabiat Parkında konaklayarak geceyi burada geçiren heyet kentin büyüleyici görüntülerinden etkilenirken, ellerinden makineleri ve telefonları bırakmayarak bol bol fotoğraf çekti. Ekipte yer alan dijital içerik üreticisi ve fotoğraf sanatçısı Murat Somuncu’nun dronla çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler binlerce kez izlendi, beğenildi ve paylaşıldı.

“Bir sonraki gezimizde daha bilinmeyen yerlerini keşfetmek isteriz”

Gümüşhane ziyaretinde Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanında yüzyıllardır yaşayan anıt ağaçları görmenin kendilerini çok etkilediğini kaydeden Murat Somuncu, “Görselliği çok yüksek olduğu için arkadaşlarım orayı çekmeye doyamadı. Bir sonraki durağımız Karaca Mağarası oldu. Bu mağaranın yaşı 15 milyon yıl olduğu söyleniyor. İçinde sarkıtlar, dikitler, travertenler, damla taşları bizi oldukça etkiledi. Doğasına uygun olarak buranın düzenlenmesi bizi çok sevindirdi. Ahşap yol çok güzeldi. Işıklandırma sistemini de çok beğendik. Limni Gölü Tabiat Parkında kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz ortamda konakladık. Göl kenarında kaldığımız için gün doğumunu izlemek istedik fakat kalktığımızda güneşin önünde bulut vardı göremeyeceğiz diye karamsarlığa düşmüştük fakat doğa sürprizlerle dolu olduğu için başka bir sürpriz bizi karşıladı. Dron uçururken baktık ki kocaman vadinin içinde bir sis denizi var. Büyük keyifle gözetleme kulesinden bu vadiyi izledik. Gümüşhane gezisi çok güzeldi. Fotoğraf makineleri ve telefonlar elimizden düşmedi. Dronla da çok güzel manzaralar çektik. Bu bizim için çok güzel bir arşiv ve anı oldu. Buralar Gümüşhane’nin bilinen yerleriydi. Bir sonraki gezimizde daha bilinmeyen yerlerini keşfetmek isteriz. Herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.