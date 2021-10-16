Gümüşhane’den sonbahar manzaraları

Antik çağlardan beri ticaret yollarının kesişme noktasında olan ve ‘Geçit’ anlamına gelen Trabzon ile Gümüşhane arasındaki ‘Zigana Dağı sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü başladı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca insanların kervanları ve yükleriyle birlikte limana ulaşmak için aşmak zorunda kaldığı Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nın eteklerinde bulunan Zigana köyü, Türkiye’de sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı köylerden birisi olarak biliniyor.

Kış mevsimi öncesinde bölgede bulunan onlarca çeşit ağacın yaprakları kırmızı, sarı, yeşil, kahverengi ve turuncu renklerine bezenirken, köy ve içerisinden geçen tarihi Trabzon-Gümüşhane karayolu seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Zorlu virajlı eski karayolunun kenarında bulunan eski hanlar, tarihi köprüler ve eski binalarla birlikte fotoğrafçılara eşsiz fırsatlar sunan Zigana köyü sonbahar mevsiminde oluşan rengarenk görüntüsü ile masalsı bir görsellik sunuyor.

Derin vadilerin yer aldığı bölgede renk değiştirerek kendilerini kışa hazırlayan ağaçlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline gelirken kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeden geçenler bu manzarayı fotoğraf ve videolarla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.