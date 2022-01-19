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Gümüşhane’de yoğun kar yağışı etkili oldu

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, 267 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çevre 19.01.2022, 10:14
Gümüşhane’de yoğun kar yağışı etkili oldu

Gümüşhane’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, 267 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tüm ilçelerde etkili olan kar yağışı hafif şekilde de olsa etkisini sürdürürken kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Okulların tatil edilmesi nedeniyle ulaşımda çok fazla sorunun yaşanmadığı kent merkezinde Belediye ekipleri erken saatlerden itibaren karla mücadele ve tuzlama çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının yoğun olması nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Zigana dağı geçidinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, araçlar İkisu köyündeki alanda bekletiliyor.

Yüksek kesimlerde 40 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle Merkez ilçede 70, Kelkit ilçesinde 66, Köse ilçesinde 14, Kürtün ilçesinde 29, Şiran ilçesinde 63 ve Torul ilçesinde 25 olmak üzere il genelinde toplam 267 köy yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler diyaliz hastaları, cenazelerin olduğu köyler ve acil durumların olduğu köylerde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşanan bu yollarda sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

Kent merkezinde gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından esnaflar dükkanlarının önünde, Belediye görevlileri de caddelerde kar temizliği yaparken vatandaşlardan İbrahim Taş, “Eskiden çok fazla kar yağdığı zamanları hatırlıyoruz fakat son zamanlarda küresel ısınmadan dolayı kar yağmıyordu. Kara hasrettik. Bugün yağan kar bizi mutlu etti. Son 4-5 senedir düzgün kar görmedik. Geçen yıl köylerde su sıkıntısı vardı kuraklık vardı meralarda otlar büyümüyordu, hayvancılıkla uğraşan kişiler muzdaripti. 2022 bize güzel bereketli bir yıl getirir inşallah” dedi.

Vatandaşlardan Mahmut Dal ise “Vatandaş düşmesin diye kaldırımları temizledim. Ben köyde dururken odundan kar küreğimiz vardı, kuyruk yağı sürüp bacaları sıyırırdık. O özlemimi bugün burada kaldırımları küreyerek gideriyorum” diye konuştu.

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