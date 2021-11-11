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Gümüşhane’de Milli Ağaçlandırma Gününde binlerce fidan toprakla buluştu

Gümüşhane’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında binlerce fidan aynı günde toprakla buluştu.

Çevre 11.11.2021, 13:14
Gümüşhane’de Milli Ağaçlandırma Gününde binlerce fidan toprakla buluştu

Gümüşhane’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında binlerce fidan aynı günde toprakla buluştu.

Karşıyaka Mahallesi, Mesire alanında gerçekleştirilen ve saatler 11.11’i gösterdiğinde yapılan etkinlikte 500 sarı çam, bin 500 huş, 500 akasya fidanı Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, protokol üyeleri, öğrenciler, sivil toplum örgütü üyeleri ve vatandaşların katılımıyla toprakla buluşturuldu.

“Geleceğe nefes, dünyaya nefes” sloganıyla gerçekleştirilen törene katılan minik çocukların da dikili ağaçları olurken fidan dikiminin ardından fidanlara can suyu verilmesi de ihmal edilmedi.

Yaz mevsiminde Antalya, Muğla ve diğer bölgelerde gerçekleşen büyük orman yangınları nedeniyle her yılkinden daha yüksek fidan hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Bu yıl ki hedefimiz 84 milyon nüfusumuzun her bir ferdi için 3 fidan dikerek 252 milyon hedefine ulaşmak. Dağlarımızı, ovalarımızı, ulaşabileceğimiz her yeri fidanla buluşturmayı istiyoruz. Bu yıl çok büyük orman yangını noktasında afetler, felaketler yaşadık. Adeta ciğerlerimiz yandı. Ormansız bir dünya çok kötü. O yeşilin yanıp simsiyah olduğunu, o ağaçların küllere döndüğünü gördüğümüz zaman ülkemizin tapu senetleri olan ağaçların yemyeşil haliyle kalmasının bizim için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Onun için bu yıl Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her yıl yapılanın çok daha büyüğü bir seferberlik ilan edildi. 252 milyon hedefine bu yıl evlatlarımızla, gençlerimizle beraber ulaşacağız. Gümüşhanemizin dağını taşını ormanla fidanla bezeterek devletimizin koyduğu bu hedefe ulaşma noktasında hep birlikte gayret edeceğiz. Vatanınıza sahip çıkıp toprakları vatan haline getirmek için çaba sarf ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler, gençler, vatandaşlar ve STK üyeleri alanda hazırlanan fidanları alarak kazma kürek yardımıyla fidanları toprakla buluşturup can suyunu verdi. Bazı minik öğrenciler yanlarında taşıdıkları suluklarda bulunan suları fidanlara dökerek can suyu verdi.

Öğrencilere şapka, balon hediye edilen etkinliğin ardından katılımcılara pide, ayran ve kuşburnu suyu ikram edildi.

Gümüşhane’de bugün yapılan etkinlikle birlikte 2021 içerisinde yaklaşık 450 bin fidan toprakla buluşmuş oldu.

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