Gümüşhane’de kış uykusundan uyanan ayılar kameralara takıldı

Gümüşhane’de kış uykusundan uyanarak mağaralarından çıkan boz ayıların otlamaları DKMP ekiplerinin kilometrelerce uzaktaki kameralarına yansıdı.

Oldukça yüksek ve sarp kayalıklar içerisindeki mağarasından 3 yavrusuyla birlikte çıkan dev anne ayının yavrularıyla oynaması ve otlaması kameralara takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alınan görüntülerde boz ayıların ağaçların dalları ve toprağı eşeleyerek bulmaya çalıştığı otları yediği gözlendi.

Anne ayının yavrularını başta insan unsurları olmak üzere diğer tehlikelerden korumak için çevresini dikkatli bir şekilde gözlemlediği dikkatlerden kaçmazken, zaman zaman yürümekte güçlük çeken yavrularına yardım ettiği de fark edildi.

Bir süre sonra yavrularını koruma içgüdüsüyle endişeli bir şekilde mağarasına geri dönen anne ayı ve yavrularının her hali kameralara yansıdı.

Koruma altında olan ve avlanması yasak olan yaban hayvanlarından birisi olan boz ayıyı vurmanın cezası güncel rakamlarla 30 bin TL.