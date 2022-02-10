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Gümüşhane’de kar yağışı

Gümüşhane’de gece yarısı başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 13 santimetreye ulaşırken, 128 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Çevre 10.02.2022, 10:24
Gümüşhane’de kar yağışı

Gümüşhane’de gece yarısı başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 13 santimetreye ulaşırken, 128 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Dün gün boyunca güneşli ve sıcak havanın hakim olduğu ve termometrelerin 10 dereceyi gösterdiği Gümüşhane’de havanın 12 derece birden düşmesiyle birlikte gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili şekilde gerçekleşti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden yağışın ardından Merkez, Kelkit, Şiran ve Köse’deki tüm okullar tatil edilirken kent merkezinde kar kalınlığı 13 santimetre olarak ölçüldü.

Gece en düşük sıcaklığın eksi 2,1 derece olarak ölçüldüğü Gümüşhane’de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. Kent merkezini yeniden beyaza bürüyen kar yağışıyla birlikte sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre araçlarının üzerindeki kar kütlelerini temizlemek zorunda kaldı.

Vatandaşlardan İsa Ağaç, çok güzel kar yağdığını belirterek, “Bu karla birlikte belki de susuzluk sorunu çözüm bulur Gümüşhane’de Gümüşhane’nin gelinliği bu” dedi.

Dükkanının önünde kar temizliği yapan Oktay Sevim ise “Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Memlekete bereket gelmiş. Baharda bu su olacak. İnsanlar tarlalarını ekecek. Su, bereket” diye konuştu.

Kar yağışının ardından Merkeze bağlı 40 köy yolu, Kelkit ilçesine bağlı 40 köy yolu, Köse ilçesine bağlı 14 köy yolu, Kürtün ilçesine bağlı 15 köy yolu, Şiran ilçesine bağlı 16 köy yolu ve Torul ilçesine bağlı 3 köy yolu olmak üzere il genelinde toplam 128 köy yolu ulaşıma kapanırken erken saatlerden itibaren mesaiye başlayan İl Özel İdaresine bağlı ekipler 26 araç ve 48 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler diyaliz hastaları, cenaze olan köyler, acil durum olan köyler ve taşımalı eğitim yapılan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Kara yolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

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