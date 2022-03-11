Gümüşhane Mart ayında beyaz gelinliğini giydi

Gümüşhane’de gece boyu etkili olan kar yağışının ardından mart ayının ortasında kent merkezinde kar kalınlığı 13 santimetreye ulaştı, 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün aralıklarla devam eden kar yağışı gece etkisini artırınca kenti yeniden beyaza bürüdü. İl merkezinde kar kalınlığı 13 santimetre olarak ölçülürken, il genelinde de etkili olan kar yağışının ardından yüksek dağ geçitlerinde ulaşımda aksamaların gerçekleştiği ve 129 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Okulların tatil edilmesi nedeniyle ulaşımda çok fazla sorunun yaşanmadığı kent merkezinde çok sayıda araç zincir sararak trafikte ilerlerken esnaflar da kapılarının önündeki karları temizledi. Bazı çay ocağı ve kafelerin dışarıda bulunan masalarının üzeri de yağışla birlikte karla kaplandı.

Kent merkezindeki esnaflardan Murat Özen, “Biz de hazırlanmıştık bahar gelecek diye ama yanılmışız. Eskilerimizin de söylediği gibi hakikaten mart kapıdan baktırır, kazma küreği de yaktırır bize ve yaktırdı da. Güzel ama olsun berekettir, Gümüşhane için bereket, köyler su sıkıntısı çekmezler. İyi oldu Allah nasip etti bize bu karı” dedi.

Vatandaşlardan Fahri Doruk da “Bu yağışla birlikte barajlar dolar. Su sıkıntısı çekmeyiz. Yağsın, her şey cenabı Allah’tan” diye konuştu.

İl Özel İdaresi yetkilileri yağışla birlikte Merkeze bağlı 40, Kelkit ilçesine bağlı 30, Köse ilçesine bağlı 8, Kürtün ilçesine bağlı 18, Şiran ilçesine bağlı 26 ve Torul ilçesine bağlı 7 köy yolu olmak üzere toplam 129 köy yolunun ulaşıma kapandığı, 24 iş makinesi ve 45 personelle diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapıldığını bildirdi.

Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.