banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu

Gümüşhane kent merkezinde apartmanların arkasında çocukların oyun oynadıkları alanda görülen yılanlar İtfaiye ekipleri tarafından alınarak doğaya bırakıldı.

Çevre 10.06.2021, 08:49
Gümüşhane kent merkezinde yılan operasyonu

Gümüşhane kent merkezinde apartmanların arkasında çocukların oyun oynadıkları alanda görülen yılanlar İtfaiye ekipleri tarafından alınarak doğaya bırakıldı.

İhbar üzerine Oltanbey Mahallesindeki sitelerin olduğu alana gelen İtfaiye ekipleri yaptıkları kısa araştırmadan sonra serin hava nedeniyle uyuşuk bir vaziyette duvarın dibinde duran yılanların yerini belirledikten sonra vatandaşları ve çocukları alandan uzaklaştırdı.

Uzaktan da olsa çocukların şaşkın, korku dolu bakışları ve çığlıkları arasında 2 yılanı özel aparatlarla yakalayan İtfaiye ekipleri özel bir torbaya koydukları yılanları kent merkezinden uzak bir noktada yeniden doğaya bıraktı.

İtfaiye yetkilileri bu yıl kent merkezinde çok sayıda yılan ihbarı aldıklarını belirterek vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu