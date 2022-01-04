Gümüşhane kar yağışının ardından panayır alanına döndü

Gümüşhane’de öğleden sonra başlayan ve gece saatlerine kadar etkili olan kar yağışının ardından çocuk, genç, yaşlı kendini caddelere atarak eğlencenin tadını çıkardı.

İl merkezinde ilk defa bu kadar etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreyi geçerken, derin bir vadinin yamaçlarına kurulu şehrin doğal pist olan rampa yolları yağışla birlikte kızak pistine döndü. Yerlerin karla kaplanmasıyla birlikte çocuk, genç, yaşlı herkes doğal pistlerde ellerindeki poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Bol bol kardan adam yapılan ve kartopu oynanan kent merkezinde bazı noktalarda üniversite öğrencileri yüksek sesle araçlardan çalan müzikler eşliğinde horon oynamayı da ihmal etmedi.

Bazı vatandaşlar da kar yağışının ardından belediye önündeki parkta teneke içerisinde odunlarla ateş yakarak kar yağışı altında hem ısındı hem de anın tadını çıkardı.

Yağış nedeniyle rampalı yollarda araçlar zorlanırken Belediye ekipleri kısa sürede yaptığı tuzlama çalışmasıyla ana yollardaki sorunları giderirken Karayolları ekipleri de transit yolda sürekli tuzlama ve temizlik çalışması yaptı.