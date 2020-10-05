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Gümüşhane dağları rengarenk

ANTİK ÇAĞLARDAN BERİ TİCARET YOLLARININ GEÇİT NOKTASI OLAN GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK ZİRVELERİ SONBAHAR MEVSİMİYLE BİRLİKTE RENGARENK GÖRÜNTÜYE BÜRÜNDÜ.

Çevre 05.10.2020, 11:34
Gümüşhane dağları rengarenk

Gümüşhane’nin yüksek zirveleri sonbahar mevsimiyle birlikte rengarenk görüntüye büründü.

Coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan yüksek dağlarda başlayan renk dönüşümü Gümüşhane’de yaklaşık 2 ay boyunca denizden 600 metre yükseklikteki alanlara kadar inerek devam edecek.

Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve Türkiye’deki üç fitocoğrafik bölgelerinden ikisini sınırları içerisinde barındırması nedeniyle uzmanların enteresan ve sıradışı bir coğrafya olarak nitelendirildiği Gümüşhane’de kış mevsimi öncesinde ağaçların yeşil, sarı, kahverengi, kırmızı ve turuncu tonlarına hakim olduğu görüntüler izleyenlere eşsiz manzaralar sunuyor.

İnsanlık tarihi boyunca denize ulaşmak için aşılan zorlu dağlara sahip olan Gümüşhane Türkiye’de sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı yerlerden birisi olarak biliniyor.

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