Gümüşhane buz kesti

Önceki gece gerçekleşen kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte Gümüşhane dün gece adeta buz kesti.

İl merkezinde 21 santimetreye ulaşan kar kalınlığı bırakan yağışın ardından havanın tamamen açmasıyla birlikte ayaz hakim olurken dün gece tüm ilçelerde sıcaklıklar sıfırın altında 7 derecelere kadar düştü.

Kent merkezinde en düşük sıcaklığın eksi 12,1 derece olarak ölçüldüğü Gümüşhane’de en düşük hava sıcaklıkları Kelkit ilçesinde eksi 16,6, Köse ilçesinde eksi 15,3, Şiran ilçesinde eksi 13,9, Torul ilçesinde eksi 10,6 ve Kürtün ilçesinde eksi 7,3 derece olarak kayıtlara girdi.

Tüm su birikintilerinin buza dönüştüğü Gümüşhane’de sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş aracını çalıştıramazken çatılardaki karların erimesiyle buz sarkıtları da tehlike oluşturmaya başladı.

Diğer yandan son meteorolojik değerlendirmelere göre Gümüşhane’de önümüzdeki beş gün boyunca yağış beklenmiyor. Güneşli havanın hüküm süreceği Gümüşhane’de hava sıcaklıkları geceleri eksi derecelerde olmaya devam edecek, gündüzleri de artı 8 derecelere kadar yükselecek.