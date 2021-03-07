banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Faizsiz konuta yeni düzenleme
Faizsiz konuta yeni düzenleme
İran yaptırımlar nedeniyle bloke edilen paranın peşinde
İran yaptırımlar nedeniyle bloke edilen paranın peşinde
Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti

GÜBRETAŞ, Hatay’da yanan ormanlık alanlara fidan dikti

Gübre Fabrikaları TAŞ (GÜBRETAŞ), kuruluşunun 69. yıl dönümü anısına, geçen yıl Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda 11 bin 111 fidanı toprakla buluşturdu.

Çevre 07.03.2021, 09:45
4
GÜBRETAŞ, Hatay’da yanan ormanlık alanlara fidan dikti

Gübre Fabrikaları TAŞ (GÜBRETAŞ), kuruluşunun 69. yıl dönümü anısına, geçen yıl Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda 11 bin 111 fidanı toprakla buluşturdu.

Geçen yılın ekim ayında İskenderun Sarıseki Mahallesi’nde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikim töreninde konuşan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, kuruluşlarının 69. kuruluş yıl dönümünde bir dekara 160 fidan dikiminden hareketle 11 bin 111 fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Fidan dikilecek bölgenin kendileri için önemine değinen Yumaklı, Adnan Menderes’in 69 yıl önce GÜBRETAŞ’la ilgili ilk tohumu bu bölgede kurulan Türkiye’nin ilk gübre fabrikasıyla attığını belirterek şöyle konuştu:

"Sadece iş ile alakalı değil, GÜBRETAŞ aynı zamanda sosyal sorumluluğunun bilincinde olan, halkın içerisinde, halkın şirketi olmanın sorumluluğunu da her zaman yerine getirmeye çalışmış. Bunun dışında Türkiye’nin 15 bin yerinde toprak analizleri yapıp biz bunları dijital haritaya işleyerek çiftçilerin daha verimli üretim yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yangınlardan sonra da ’neden yeşillendirmeye bizim bir katkımız olmasın’ diye düşündük ve hemen arkadaşlarımız bununla ilgili çalışma yapmaya başladılar. Keşke yakılmasaydı da biz üstüne koymuş olsaydık, keşke yıkılmamış olsaydı da bir tuğla daha üzerine konulmuş olsaydı. Bu yıl 69. kuruluş yıl dönümümüz. Bir dekara 160 fidan dikiminden hareketle 11 bin 111 fidanı bugün buraya inşallah dikilmesini başlatmış olacağız. Toplamda ülke çapında 25 binden fazla fidana ulaşmış olacağız ama bizim hedefimiz bunları 100 binlere - 200 binlere çıkarmak. Önemli olan bugün başlayacak bu fidanların dikimi. Belki 15-20 sene sonra çocuklarımıza miras kalacak. Bölgede 20 saat süren yangın 20 yılın birikimini götürdü, çok acı. Bundan ders çıkarmamız gerekir."

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ise konuşmasında her yangında çıkarılan spekülasyonlara dikkat çekti.

Yanan yerlerle ilgili o dönem çeşitli spekülasyonlar yapıldığını hatırlatan Kaymakam Yönden, en kısa zamanda yeşillendirmek için çalışmalara başladıklarını ve destek verenlere teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ise bölgenin 2 milyon adet fidana ihtiyacı olduğunu dile getirerek GÜBRETAŞ yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 11 bin 111 fidanın dikimi gerçekleşti.

Covid-19 salgın önlemleri nedeniyle dar kapsamlı planlanan GÜBRETAŞ Hatıra Ormanı dikim törenine GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nizamettin Ülker, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Tarım Kredi Mersin Bölge Müdürü İsa Güler, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül ile bölge protokolünden önemli isimler ve GÜBRETAŞ Ortaokulu öğrencileri katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 27 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Denizlispor 27 24
20. Ankaragücü 26 23
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 25 32
11. Ümraniye 24 31
12. Menemenspor 25 27
13. Adanaspor 24 26
14. Boluspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. Leicester City 28 53
3. M. United 27 51
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Brighton 27 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 25 20