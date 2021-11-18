Guatemala açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guatemala’nın Puerto San Jose kasabasının 45 kilometre güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Guatemala’nın kıyı kasabası Puerto San Jose’nin 45 kilometre güneyinde yaklaşık 48 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ulusal Afet Önleme Koordinasyonu (Conred) Sözcüsü David de Leon ise yaptığı açıklamada, "Deprem ulusal toprakların çeşitli bölgelerinde rapor edildi" dedi.

Depremin, başkent Guatemala City’de hissedildiği aktarılırken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.