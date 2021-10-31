banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Elon Musk uzayda tuvaleti yasakladı
Aşı kartı esnafta sonuç verdi
Aşı kartı esnafta sonuç verdi
KOMBASSAN’ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti
KOMBASSAN’ın kurucusu Haşim Bayram vefat etti

Grup yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış

Karabük’ün Eflani ve Safranbolu ilçelerine bağlı 10 köyün grup yolları sıcak asfalt ile kaplanınca, köylüler sevinçlerini mehter takımı ile kutladı.

Çevre 31.10.2021, 13:25
Grup yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış

Karabük’ün Eflani ve Safranbolu ilçelerine bağlı 10 köyün grup yolları sıcak asfalt ile kaplanınca, köylüler sevinçlerini mehter takımı ile kutladı.

Ova köyleri olarak adlandırılan Akkışla, Ovaşeyhler, Hacışaban, Ağaçkese, Karataş, Ovaçalış, Kutluören, Bağlıca ve Bakırcılar köylerini Eflani’ye bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasını köylüler protokol üyeleri ile birlikte mehter ile kutladı.

İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren ile Ova Köyleri Kooperatifi Başkanı Sadık Yalçın’ın öncülüğünde Ova Köyleri Muhtarlıkları ile Dernekleri tarafından sıcak asfalta kavuşmanın mutluluğunu düzenledikleri törenle kutladı.

Eflani Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı KÖYDES Projesi kapsamında İl Özel İdaresinin kendi araç parkı ve personeli tarafından yapımı tamamlanan 6,2 kilometre sıcak asfalt çalışmalarının ardından Ovaçalış köyü Arnavut Mahallesi’nde düzenlenen törene katılan Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eflani Kaymakamı Ahmet Tan, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eflani Belediye Başkanı ibrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis üyeleri ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz köy girişinde çiçekler ve mehteran takımı tarafından karşılandı.

Düzenlenen törende konuşan İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren, emeği geçen herkese teşekkür ederek, köylülerin yaşadığı mutluluğu anlattı.

“Mecnun’un Leyla’sına kavuşması gibi”

Vali Fuat Gürel ise, “İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren, Ovaköyleri Koop. Başkanı Sadık Yalçın ziyaretime geldiler ve beni programa davet ettiler. Dernek Başkanlarımız ’Mecnun’un Leyla’ya kavuşması gibi bir sevda ile bu yola kavuştuk, yıllardır bekliyorduk’ dediler. Milletvekillerimizle ve arkadaşlarımızla yanınızdayız. Bu yolları yapmak bizim görevimiz, ekstra bir teşekküre gerek yok. Milletimizin hizmetkarı olmak için buradayız. Devletimizin sizlerden topladığı vergileri ve kıt kanaat kaynakları en küçük kaynağı da sizlere hizmet için kullanıyoruz. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatları ile sıcak asfalt gerçekleştiriyoruz, her sene 100 kilometre sıcak asfalt hedefimiz var ve her sene inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. 2019 yılında asfalt plenti aldık, şükürler olsun ki kendi asfaltımızı kendimiz yapıyoruz. Maliyetimizi düşürerek daha fazla asfalt yapabilmek için bu yöntemi kullanıyoruz, dışarıda 1 kilometre asfalt 800 bin civarında, biz bu rakamdan yüzde altmış tasarruf ediyoruz, bu sayede sizlere daha fazla asfalt yapabilme gayretindeyiz. Bölgemiz dağınık bir bölge, 277 köyümüz, 870 yerleşim birimimiz ve 3 bin kilometre yol ağımız var. Yaklaşık 400 kilometresini sıcak asfalt kapladık, daha önceden 800 kilometrelik sathi kaplama yolumuz vardı toplamda bin 200 kilometre asfalt yolumuz var. İnşallah kısa süre içerisinde grup yollarımızı sıcak asfalta kavuşturmak istiyoruz. Grup yollarımızın sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra köylerimizin mahallelerini adım adım sıcak asfalta kavuşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile protokol üyelerine vermiş oldukları desteklerden dolayı plaket takdimi gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6