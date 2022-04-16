Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

Meksika’nın Aşağı California eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı.

Meksika’nın Aşağı California eyaletindeki bir turist teknesine gelen gri bir balinanın görüntüleri büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gri balinanın turist teknesine yanaştığı ve turistlerin sevdiği kaydedildi.