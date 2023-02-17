Göynük’te 1 metreye yakın buz sarkıtları oluştu

Bolu’nun Göynük ilçesinde, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 10 derecelerde seyretmesi üzerine buz sarkıtları oluştu.

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 23 dereceyle dondu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Bolu’da bu gece en düşük sıcaklık eski 23 derece olarak ölçüldü. Şehir merkezinde aşırı soğuk nedeniyle sürücüler sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Göynük ilçesinde soğuk nedeniyle yaklaşık 1 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.