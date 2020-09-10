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Gövdesinin içi alev topuna dönen zeytin ağaçları saatler içinde küle döndü

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA ZEYTİN AĞAÇLARI İÇİN İÇİN YANDI. ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE GÖVDESİNDEN BACA GİBİ ALEVLER ÇIKAN ZEYTİN AĞAÇLARI KÜL OLMAKTAN KURTULAMADI.

Çevre 10.09.2020, 10:37
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Gövdesinin içi alev topuna dönen zeytin ağaçları saatler içinde küle döndü

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçlarının gövdeleri adeta alev topuna dönüp için için yandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden baca gibi alevler çıkan zeytin ağaçları tek tek kül olmaktan kurtulamadı.

Dün gece, Serik ilçesi Alacami Mahallesi Acarlar mevkisindeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki makilik ve otluk alanda başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, iş makineleri ve belediyelerin su tankerleriyle müdahale edildi. Vatandaşın da zeytin ağaçlarını kovalarla su taşıyıp söndürmeye çalıştığı ve yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında tepelik bir noktadaki 140 civarındaki zeytin ağacının büyük bölümü de zarar gördü. Zeytin ağaçları rüzgarın da etkisiyle boydan boya için için yandı. Gövdesi köz gibi kızaran ağaçların yanışı bir fabrika bacasını andırdı. Yanarak dalları kırılıp, yıkılan zeytin ağaçları saatler içinde kül oldu.

Yangında bir arıcının 5 kovanı da zarar gördü.

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