Görünümüyle dikkat çeken ‘Altınkale’ açılışa gün sayıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, Pamukkale’ye benzerliği ve altın sarısı rengiyle dikkat çeken Altınkale’nin 15 gün sonra açılışının yapılacağını söyledi.

Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıçak Çermik bölgesinde yapımına devam edilen Altınkale projesinde çalışmalarda sona gelindi. Pamukkale travertenlerine benzerliği ile dikkat çeken bölge de kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürdün etkisiyle altın renginde traverten oluşumu sağlanıyor. Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale’ye benzer basamaklı havuzlar da bulunuyor. Açılışı için gün sayılan projeyi yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, projede sona gelindiğini belirterek Altınkale’nin 15 gün içerisinde vatandaşların ziyaretine açılacağını söyledi.

Pamukkale’nin kardeşi Altınkale 15 gün sonra açılıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada, Altınkale’nin 15 gün sonra açılacağını belirterek, “Sivas’ın önemli turizm merkezlerinden olan termal bölgesindeyiz. Burası adeta şifa kaynağı. İnsanın ruhunu dinlendiren çok harika bir mekan. Buranın turizm çeşitliliğini artırmak anlamında termal suyumuzun renginden faydalanarak kükürt renginden faydalanarak güzel bir Pamukkale’ye benzer bir Altınkale projesi yürütmekteyiz. Bunda nihai bir noktaya geldik, inşallah 10-15 gün sonra da açılışını gerçekleştireceğiz. Son asfalt işlemleri kaldı. Hakikaten baktığımızda vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buraya adeta renk verdi, heyecan verdi. İnsanların burada güzel bir heyecan yaşaması için sebep oldu. Türkiye’nin ortasında Sivasımızda güzelliklerimizi milletimizin hizmetine sunmak bizim vazifelerimizden birisi. Burada güzel bir çalışma yürütülmektedir. Pamukkale’nin beyazı termalimizin de sarısından faydalanarak burada Altınkalemiz artık sadece Sivas’ın değil, ülkemizin önemli turizm değeri oldu. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile birlikte Sivas yoğun ziyaretçisini beklemekte. Bunun içinde gerekli alt yapı yürütmekteyiz’’ şeklinde konuştu.