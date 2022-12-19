Göreme Açık Hava Müzesi yolu trafiğe kapatılıyor

Nevşehir’de Göreme’yi Ürgüp ilçesine bağlayan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine yer alan Göreme Açık Hava Müzesinden geçen yol, yeni yolun açılmasıyla birlikte trafiğe kapatılacak.

Yapımı tartışmalara neden olan Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi ile Nevşehir’in merkez ilçeyle bağlı Göreme beldesini birbirine bağlayacak alternatif yol, düzenlenen bir törenle araç trafiğine açıldı. Yolun hizmete açılmasından sonra Göreme Açık Hava Müzesi içinden geçen yol trafiğe kapatılacak. 2 bin 2 yüz metrelik asfalt yolun hizmete kazandırılması nedeniyle Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki ana yol ağı üzerinde tören düzenlendi. Yol açılış törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Nevşehir İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç de, hizmete kazandırılan yol ile ilgili teknik bilgiler verdi. Dinç, 2 bin 2 yüz metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki yolun 2023 yılında tamamlanacak konfor tabakası ve diğer alt yapı çalışmaları ile birlikte 21 milyon 650 bin TL’lik harcama yapılacağını ifade etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise Ortahisar-Göreme arasındaki mevcut yolun geçmiş yıllardan beri kullanımı ile Göreme Açık Hava Müzesi içerisini ikiye ayıran bir karayolu olması nedeniyle araçların geçişi sırasında oluşan vibrasyon etkisinin hem Müze içerisindeki ve hem de çevredeki doğal ve kültürel varlıklara ciddi zararlar verdiğini belirterek, bu yolun ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olduğunu söyledi. Becel, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin işbirliği içerisinde tamamlanan bu yol, Kapadokya bölgesinin merkezinde bulunması nedeniyle de oldukça önem taşımaktadır. Bu yol uzun zamandır hasret çekilen, özlem duyulan bir yoldu. Bu yol UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Göreme açık Hava Müzesinin de korunmasını sağlayacak. Çünkü mevcut yol Göreme Açık Hava müzesinin ortasından geçiyordu. Her araç geçişinde de Göreme Açık Hava müzesinde yer alan doğal yapılara ve kiliselere zarar veriyordu” ifadelerini kullandı. Yapılan duanın ardından kesilen kurdele ile trafiğe açılan yoldan ilk geçen de Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel oldu.

Göreme-Ortahisar yolunun trafiğe açılmasıyla birlikte Göreme Açık Hava Müzesi içinden geçen yol da araç trafiğine kapatılacak.