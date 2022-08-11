Gönüllüler, yanan ormanlık alandaki çöpleri topladı

Marmara bölgesinin ilk orman yangını gönülleri olarak Gebze Orman İşletme Müdürlüğü tarafından eğitim ve sertifika alan KOSHADOS üyeleri, Gebze’de meydana gelen orman yangını sonrasında bölgeye giderek, geri planda ekiplere yardımcı oldu. Yangını söndürebilmek için yoğun bir şekilde çalışan ekiplere ayran ve su götüren gönüllüler, daha sonra ise küle dönen ormanlık alandaki çöpleri temizledi.

Yangın haberini alır almaz gönüllülerle birlikte bölgeye gittiklerini söyleyen KOSHADOS Başkanı Emre Polat, “Manavgat yangınlarından sonra Marmara bölgesinde oluşabilecek orman yangınlarına karşı dernek olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Biraz araştırdığımız zaman Marmara Bölgesi’nde orman yangını gönüllüleri olmadığını fark ettik. Bunun üzerine Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte bir projeye imza attık. Proje çerçevesinde derneğimizin gönüllü olan üyeleri gruplar halinde yangın ve doğal afetler konusunda eğitimler aldı. Yaklaşık 250 gönüllümüz eğitimleri tamamlayarak bu konuda sertifika aldı. Gebze’de de orman yangını olduğunu duyunca elimizden geleni yapabilmek için hemen bölgeye gittik. Burada yangını söndürebilmek için yoğun çaba sarf eden ekiplerimize ayran ve su ikramında bulunduk. Elimizden geldiğince onların omuzlarındaki yükü hafifletmeye çalıştık. Son olarak da yangın sonrası meydana çıkan çöpleri tek tek toplayarak bölgeyi temizledik. Yangın, ekiplerimizin takdire şayan mücadelesiyle çok şükür büyümeden söndürüldü. Rabbim bu tarz afetleri tekrar yaşatmasın” dedi.