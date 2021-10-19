Gönüllü itfaiyeciler göreve başladı

Hatay’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) projesi kapsamında, belirlenen mahallelerin gönüllü itfaiyecilerine sertifikaları verilip arozözleri teslim edildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kent merkezi dışında kalan kırsal bölgeler ve ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara hızlı müdahale etmek için oluşturulan gönüllü itfaiyeci ekipleriyle bir araya geldi.

Qudra 2 Türkiye Koordinatörü Dagmar Blickwede ve UNDP Proje Yetkilisi Seracettin Yüzgülen de programda yer aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleşen buluşmada, proje kapsamında belirlenen mahallelerin gönüllü itfaiyecilerine sertifikaları verilip arozözleri teslim edildi.

Çıkan yangınlardan dolayı sadece küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini suçlamak doğru olmadığını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Kimi zaman insan eliyle kimi zaman kazayla, kimi zaman da isteyerek yangınlar çıkarılmaktadır. Bu yangınlara Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olarak yaklaşık 20-30 dakikaya kadar müdahaleye başlaya biliyordu. Bundan önce Cayizet aracılığıyla onların da desteğiyle bir işe başladık” dedi.

Başkan Savaş konuşmasının devamında, “Müdahale ve itfaiye araçları gelene kadar yangının büyümesini hatta söndürülmesine katkı verecek arkadaşların yetiştirilmesi yani riskli alanlarda ormanlık alanlarda veya itfaiyemize uzak alanlarda, yangın çıkma ihtimali yüksek alanlarda 7 noktada 3 arkadaşımızı eğitmiştik. Bu arkadaşlarımıza tamamen teçhizatlarını vermiştik. Bunu şimdi 19 mahalleyi daha arttırarak 26 mahalle de bizim gönüllü arkadaşlarımızı olacak. Cayizet ortaklığıyla biz Hatay’ın 26 noktasına bizim itfaiye ekiplerimiz yetişene kadar gönüllü itfaiyecilerimizle birlikte müdahale etme imkanı bulacağız” ifadelerini kullandı.

Gönüllü itfaiyeci Zeynep Kandemir ise yaptığı açıklamada, “Biz bu projede çok fazla yangın çıktığı zaman eğitimimizi almadığımız için katılmamız mümkün değildi. İçim içimi yiyerek aslında sürekli birileriyle irtibata geçmeye çalışıyordum. Kimse yangın çıkarmaya kalkmasın. İnsanlarımız çok dikkatli olsun. Özellikle mangal yakarken. Herkes ülkemiz adına yararlı bir şeyler yapabilir. Çocuklarımız için bir dünya bırakmamız gerek ama dünyamız yok oluyor. Lütfen birkaç tane fidan ekerek çocuklarımıza can verelim” diye konuştu.