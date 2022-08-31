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Gönen’de dolu yağışı
Balıkesir’in Gönen ilçesi Asmalıdere Mahallesi’nde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi.
Çevre 31.08.2022, 15:25
Balıkesir’in Gönen ilçesi Asmalıdere Mahallesi’nde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi.
Gönen Asmalıdere kırsal mahallesinde meydana gelen ceviz büyüklüğünde dolu yağışı ve fırtına ile karışık yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti.
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|4
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|7
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|6
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|5
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|3
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|3
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|7
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|6
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|3
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|3
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|2
|2
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|2
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|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
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|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
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|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
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|6
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|6
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|4
|5
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|5
|5
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|4
|4
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|5
|3
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|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
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|4
|3
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|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
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|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
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|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
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|4
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|3
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|3
|3
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|1
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|3
|1
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|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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