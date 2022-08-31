Gönen’de dolu yağışı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Asmalıdere Mahallesi’nde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi.

Gönen Asmalıdere kırsal mahallesinde meydana gelen ceviz büyüklüğünde dolu yağışı ve fırtına ile karışık yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti.