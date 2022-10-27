Gönen-Bandırma karayolunda sis sürücülere zor anlar yaşattı

Balıkesir’in Gönen-Bandırma otoyolunda sabah saatlerinde aniden çöken sis, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Sabah saatlerinde aniden çöken sis Gönen-Bandırma karayolunda seyir eden sürücülere zor anlar yaşattı. Etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti. Kent merkezinde de sis etkili oldu.