Son Dakika
Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Uluslararası Bilim Projesi’ yarışmasında ‘Fizik’ projesiyle finale kaldılar
Gönen-Bandırma karayolunda sis sürücülere zor anlar yaşattı
Balıkesir’in Gönen-Bandırma otoyolunda sabah saatlerinde aniden çöken sis, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Çevre 27.10.2022, 10:36
Balıkesir’in Gönen-Bandırma otoyolunda sabah saatlerinde aniden çöken sis, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Sabah saatlerinde aniden çöken sis Gönen-Bandırma karayolunda seyir eden sürücülere zor anlar yaşattı. Etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti. Kent merkezinde de sis etkili oldu.