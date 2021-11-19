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Gölpazarı’nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB’nin kurulmasına tepki

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Aktaş köyü sınırlarında kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) başka yere kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptı. Gölpazarı halkı ise, bu Gıda OSB’sinin kurulmasıyla ilçenin kaderinin değişeceğini savundu.

Çevre 19.11.2021, 13:09
Gölpazarı’nın çehresini değiştirecek olan Gıda İhtisas OSB’nin kurulmasına tepki

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Aktaş köyü sınırlarında kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) başka yere kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptı. Gölpazarı halkı ise, bu Gıda OSB’sinin kurulmasıyla ilçenin kaderinin değişeceğini savundu.

Gölpazarı’nda 60 hektar alana kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB için belediye düğün salonunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı öncesi köylüler OSB’nin kurulacağı alanda toplandılar. Gölpazarı-Bilecik karayolu ve ilçeye 8 kilometre uzaklıkta olan Gıda OSB’nin kurulacağı alandan traktörleri ile ÇED toplantısının yapılacağı alan gelen köylüler, burada Gıda OSB’nin başkan 2 kilometre uzağa yapılmasını istediler. Bilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü çalışanları köylüleri salona davet ederek, "Sorusu olanlar sorsun, biz cevaplayalım" dedi. Köylüler ise "Hiçbir sorumuz yok biz toplantını iptal edilmesini istiyoruz" demesi üzerine toplantı iptal edildi.

"Gıda İhtisas OSB tarımı bitirmeyecek"

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yapılan eyleme ve Gıda İhtisas OSB’nin ilişkin açıklamada bulunurken, kurulacak olan OSB’nin tarımı bitirmeyeceğini aksine daha da artıracağını söyleyerek, "Bakın buraya ağır bir sanayi gelmeyecek, buraya dökümcüler, plastikçiler, metalciler gelmeyecek. Burası gıda ve tarım sanayi olduğuna neden değinmiyoruz. Bakın buraya gelen gıda ve tarım organizedir. Tam tersine bundan sonra çiftçimizin daha fazla üreteceği, emeğinin karşılığını çok daha fazla alacağı ve tarımı çok daha severek icra edeceğimiz bir durum çıkacak ortaya çünkü artık alıcı ayağının dibine gelmiş olacak" dedi.

“Çok daha fazla tarımdan gelir elde edeceğiz”

Gıda İhtisas OSB’nin ilçenin uzun yıllardır beklediği, çözemediği ve sonuca vardıramadığı bir konu olduğunu anlatan Başkan Suer, "Gölpazarı bir zamanlar Bilecik’in en büyük ilçesiyken, şuan günün sonunda maalesef göç vere vere, nüfusunu kaybede kaybede en küçük ilçelerinden biri olmuş. Buradaki en büyük sebep ise sanayileşmenin olmamış olması. Bilecik’te, Vezirhan’da Osmaneli’nde, Bozüyük’te, İstanbul’da, Eskişehir’de, Bursa’da çok fazla hemşerimiz maalesef burada iş imkanı olmadığı için gurbete çıkmış durumda, bu dediğim malumun ilanıdır. Bunun için uzun yıllardır bir sanayi tesisinin kurulması, Gölpazarı’nda bir organizenin kurulması hep gündeme gelmiş fakat yapılamamış, şuanda ilçemizde böyle bir durum var. Tabi Gıda ve İhtisas OSB olması bizi birazcık daha bu anlamda sevindiriyor çünkü tarımdan bahsediyoruz, tarımın korunması, yaşatılması ve Gölpazarı’nda daha fazla tarım ve zirai faaliyetlerin yapılmasından bahsediyoruz. İşte tam da bu noktada bizim OSB’miz Gıda ve Tarım OSB olması nedeniyle esas biz sonra çok daha fazla tarımdan gelir elde edeceğiz. Tarımda ürün çeşitliliğimizi artıracağız, daha farklı alanlarda üretim yapacağız. Bir anlamda da hammadde, mamul ve ara mamul ihtiyacını da bizim ilçemizin verimli topraklarında sağlamış olacağız" dedi.

“Bu OSB tersine göç başlatacak”

Kurulacak olan Gıda İhtisas OSB’nin söylenenin aksine ilçede tarımı kuvvetlendirecek, tarımı ayağa kaldıracak ve göçü durdurup tekrar tersine göç başlatacak bir proje olduğunu anlatan Başkan Suer, "Ben oradaki köylülerimizle de konuşuyorum maalesef üzülerek söylüyorum Gölpazarı’nda artık tarımda ölüyor çünkü tarımda istihdam edeceğimiz genç insanımız artık kalmadı. Biz eğer ‘tarımı koruyalım, tarımı yaşatalım’ diye bu OSB’ye karşı gelirsek o tarlaları sürecek, ekip-biçecek, hasadını yapacak insanımızda kalmayacak, bununla da yüzleşmek lazım, bu tespiti de yapmak lazım" dedi.

100 milyon Euro’luk yatırım

Ayrıca, Gıda İhtisas OSB’nin tamamlanmasının ardından satışa çıkacak parsellerden almayı düşünen bir firmanın 100 milyon Euro’luk yatırım yapmayı düşündüğü ve 600 kişiye iş imkanı sağlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, köylülerin Gıda İhtisas OSB’nin yapılmasını istediği 60 dekar alanın marjinal tarım sahası olduğu senede 1 kere ya ayçiçeği yada buğday ekibi yapılıyor.

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