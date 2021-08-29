Göletteki sular çekildi, yüzlerce balık telef oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Şibali Mahallesi’nde bulunan sulama göletindeki balıklar, göletteki suyun aşırı azalmasından dolayı telef oldu.

Yaz aylarının aşırı sıcak geçmesiyle beraber göletteki suyun azalmasından dolayı Şibali Mahallesi’nde bulunan sulama göletindeki balıklar telef oldu.

Gölete sulama amacıyla gelen çiftçiler, yüzlerce balığın kıyıya vurduğunu gördü. Çiftçiler, aynı olayın yıllar önce de yaşandığını belirterek, yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istediler. Konu hakkında açıklama yapan mahalle sakinlerinden İsmail Durmuş, “Yıllardır mahsullerimizi bu barajdan suladık. Bu acı manzarayı yıllar öncesinde de görmüştük. Sulamayla birlikte aşırı sıcaklarla sular çekilmeye başlayınca, balıklar da aynı yere toplanmaya başlıyor. Yetkililerin burada su takviyesi yapması lazımdı. Ancak maalesef bu sene yapılmamış. Bizler de geldik ve gördük ki, binlerce balık bu bölgede toplanarak telef olmuş ve kıyıya vurmuş. Normalde buraya su takviyesi yapılsaydı, bu acı manzarayla karşılaşmazdık. Bir ihmal de söz konusu diyebiliriz. Aşırı sıcak havanın da bunda katkısı var. Umarım böyle üzücü bir olay bir daha yaşanmaz. Üzgünüz” dedi.