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Gölden araba lastiği, plastik ve cam çıktı

Adana’da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla su altı polisleri, Seyhan Gölü’ne dalarak çöp topladı.

Çevre 05.06.2022, 12:51
Gölden araba lastiği, plastik ve cam çıktı

Adana’da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla su altı polisleri, Seyhan Gölü’ne dalarak çöp topladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Seyhan Gölü üzerinde bulunan Menderes Adası kıyısında ellerinde çuvallarla göl tabanına daldı.

Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler, göl tabanından araba lastiği, hayalet ağ, plastik ve cam şişeyle çok sayıda plastik atık çıkardı.

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