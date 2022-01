Göldeki balıklar suyla beraber dondu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuk hava nedeniyle içindeki balıklarla birlikte dondu.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü tamamen dondu. Gölde yaşayan aynalı sazan ve inci kefali balıkları da şiddetli soğuklarda dondu. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü’nün kıyı şeridinde çoğunluğu yavru balık olmak üzere yüzlerce balık gölün buz tutan tabakasının içinde oksijensiz kalarak telef oldu. Göle kıyısı bulunan köylerde yaşayan balıkçılar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Nazik Gölü’ne kıyısı bulunan Dilburnu köyünde yaşayan ve geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Ümran Can, ilk defa böyle bir şeye şahit olduklarını söyledi. Kuzey rüzgarlarının oluşturduğu dalgalarla birlikte kıyıya vuran balıkların gölün donmasıyla birlikte suyun derinliklerine gidemeyerek kıyıya yakın yerlerde donduklarını belirten Can, “Bu sene havaların çok soğuk ve sert olmasıyla beraber gölün donmasıyla özellikle kıyıya yakın bölgelerde balıklar da telef oldu. Belki yüzlercesi veya binlercesi adeta fosilleşmiş durumda ve her tarafta donmuş balık var” dedi.