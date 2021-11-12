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Gölde balık tuttukları yerler şimdi toprak oldu

Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunan 2 bin 700 hektar alana sahip Çavuşçu Gölü kuraklığa teslim oluyor. Göl çevresindeki mahallelerde yaşayanların balık tuttukları yerler şimdilerde toprak olurken, sular çekilmeye devam ediyor.

Çevre 12.11.2021, 12:38
Gölde balık tuttukları yerler şimdi toprak oldu

Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunan 2 bin 700 hektar alana sahip Çavuşçu Gölü kuraklığa teslim oluyor. Göl çevresindeki mahallelerde yaşayanların balık tuttukları yerler şimdilerde toprak olurken, sular çekilmeye devam ediyor.

Ilgın’da bulunan Çavuşçu Gölü kurumaya yüz tuttu. Her geçen yıl bir öncekine göre biraz daha kurak geçince göldeki su seviyesi gözle görülür seviyede azaldı. Yağışsız, sıcak geçen yaz ayları ve bilinçsiz su tüketiminin ardından göl can çekişiyor. Sulak zamanlarda birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göl, bugünlerde sadece bölgede yaşayan birkaç kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Suyun azalması nedeniyle kuşlar göç zamanlarında artık buraya gelmezken, kuruyan alanlar büyük bir meraya dönüştü. Gölün çevresinde bulunan Çavuçcugöl, Yorazlar ve Gedikören mahalleleri bu kuraklıktan en çok etkilenen yerler oldu.

“Çocukluğumuzda balık tutardık”

Göl çevresindeki Gedikören Mahallesinin Muhtarı Hüseyin Abooğlu, gölde suların metrelerce çekilmesiyle ürkütücü bir manzara ortaya çıktığını söyledi. Muhtar Abooğlu, “Göl şuanda kuş dahi yaşamaz, şuan burada su yok, bitik. Bizim çocukluğumuzda bu gölümüzün suyu hemen hemen yola dayanırdı. Çocukluğumuzda balık tutardık” dedi.

“Suyu idareli kullanmadıklarından göl bu şekle geldi”

Bu sene tarım arazilerine su vermediklerini anlatan Abooğlu, “Aşırı açma ile boru sistemi değil de salma sistemiyle suladıklarından, suyu idareli kullanmadıklarından göl bu şekle geldi. Salma değil de, su motorlarıyla kullansalardı su bu vaziyete gelmezdi. Açıyordu adam suyu sabaha kadar gitsin, ne olursa olsun diyordu. Bu sene inşallah Cenabı Allah rahmet verirse daha iyi olacak, bekliyoruz. Bizim DSİ’den istediğimiz bunu kapalı şebeke şeklinde yaptıklarında, vatandaş istediği gibi kullanır. Vana sistemli akıllı saat dediğimiz saat kullanırsa, akıllı kartlı sisteme geçerse daha idareli su kullanımı olur ve suyumuz boşa gitmez” diye konuştu.

“Gölün karşı tarafına yürüyerek geçebilirsin”

Her yıl göldeki suyun daha da alt seviyelere gittiğini, suyun bittiğini anlatan Gedikören Mahalle Muhtarı Abooğlu, “Buradaki su bitmek üzere. Şu anda gölün karşı tarafına yürüyerek geçebilirsin. Yani rahatlıkla geçebilirsiniz. Yani su yok, kayık tabanı bile değer, şu görünenlerin hepsi ot. Buraya gelen çocuklarımız göl bitmiş diyor. Gidemiyor ki çocuk şurada gömülür, gidemez eskiden gömük olmazdı. Eskiden şu aralardaydı şimdi git gide bitiyor” ifadelerini kullandı.

“Çocukluğumuz buralarda geçti, gelip balık tutardık”

Yine göl çevresindeki Yorazlar Mahallesinin Muhtarı Adem Demirli de, “Benim çocukluğumda bu gölün tamamı doluydu. Aşağı yukarı gördüğünüz mevkiler çoğu yerleri yola değecek şekilde doluydu. Çok güzel bir görünümü vardı. Çocukluğumuz buralarda geçti. Gelip balık tutardık, işte sulamada faydalanırdık ama son dönemlerdeki vahşi sulamalardan dolayı, yağış düştüğünden dolayı gölümüz bu hale geldi. Eskiden buralar su içindeydi. Şimdi bir yandan gir bir yanına çık. Yarısı su, yarısı çamur diyelim daha doğrusu çamur olarak bulunuyor. Yani çok fazla bir su kalmadı. Bu şekilde giderse, kurak devam ederse yani tamamen kuruyacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Eskiden bir görüntü güzelliği olduğunu aktaran muhtar Adem Demirli, “Eskiden çocuklar göle bir bakalım, taş yüzdürelim, kuşlara bakalım diye gelirdi. Bizim çocukluğumuz da öyle geçti. Ama şimdi kesinlikle ne öyle gelen var, ne de balık var. Görüyorsunuz her taraf kuraklık, çöpleniyor. Çok çeşit kuşlar geliyordu ama şimdi gölün su seviyesi düştüğünden dolayı çok aşırı bir kurşun gelip de burada kalma gibi bir şansı kalmadı. Çünkü hayvan barınamıyor, yer kısıtlı, su kısıtlı olduğu için hayvanlar barınamıyor. O yüzden de kuşların gelmesi azaldı, bitmeye yaklaştı. Kısacası birkaç çeşit hayvan kaldı” diye konuştu.

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